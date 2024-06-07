В Новосибирской области появятся хабы для быстрой зарядки электромобилей

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова выразила радость по поводу активной позиции региона в развитии электромобильности и готовности Росатома предоставить свои компетенции в этой сфере. Предприятия атомной промышленности способны производить до 60% ключевых компонентов электромобилей, включая аккумуляторы, электродвигатели и композитные материалы.

Соглашение включает совместную реализацию концепции по развитию электрического автомобильного транспорта в России до 2030 года. Проекты по электромобильности охватывают городской электротранспорт, такси, каршеринг, грузовой транспорт, а также создание сети электрозарядных станций на федеральных трассах.