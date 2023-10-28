В Новосибирской области снизился показатель смертности от инсульта

В Новосибирской области снизился показатель смертности от инсультаC 2019 года
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщила, что Смертность от острого нарушения кровоснабжения головного мозга, или инсульта, значительно снизилась в Новосибирской области с 2019 года благодаря улучшению системы здравоохранения.
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От инфаркта миокарда в 2019 году у нас показатель смертности 15,7%, в 2022 году - 12,2%. Острые нарушения мозгового кровообращения - инсульт: в 2019 году это был показатель 24,2%, в 2022 году он стал 20,5%, а в 2023 уже сегодня за девять месяцев нам удалось его снизить до 18,1%.
Улучшение показателей связано с запуском нацпроекта "Здравоохранение" и направлением средств на программу "Развитие здравоохранения" и программу "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" из областного бюджета. Эти инвестиции позволили создать новые медицинские отделения и центры, оборудовать их современными технологиями и обеспечить кадровое обеспечение. Что позволило оказывать быструю медицинскую помощь пациентам с инсультом, а также с инфарктом.