В Новосибирской области снизился показатель смертности от инсульта

От инфаркта миокарда в 2019 году у нас показатель смертности 15,7%, в 2022 году - 12,2%. Острые нарушения мозгового кровообращения - инсульт: в 2019 году это был показатель 24,2%, в 2022 году он стал 20,5%, а в 2023 уже сегодня за девять месяцев нам удалось его снизить до 18,1%.