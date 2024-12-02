В Новосибирской области создали ИИ-ассистента для психологов

Приложение включает личные кабинеты для психологов, в которых можно вести базу данных клиентов, редактировать конспекты консультаций и создавать отчеты о ходе терапии. Ассистент автоматически фиксирует речь, расшифровывает содержание сессий и анализирует эмоциональные реакции клиента, а также выявляет когнитивные искажения.

После каждой консультации программа назначает клиенту домашнее задание, которое тот выполняет и отправляет обратно через помощника. Затем программа анализирует выполненное задание и добавляет новые данные в базу. Также она генерирует отчеты о прогрессе, сравнивая данные с предыдущими сессиями.

Разработчики отмечают, что рынок психологических услуг ежегодно растет на 18%, и нагрузка на специалистов возрастает. Новый помощник помогает психологам избегать профессионального выгорания и эффективно работать с несколькими клиентами в день.