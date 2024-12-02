В России
Опубликовано 02 декабря 2024, 20:01
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В Новосибирской области создали ИИ-ассистента для психологов

Он повысит эффективность работы специалистов
В Новосибирской области был разработан виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает психологам повысить продуктивность и качество услуг. Эта программа позволяет автоматизировать многие процессы, что дает специалистам возможность сосредоточиться на клиентах и повышать свою эффективность.
В Новосибирской области создали ИИ-ассистента для психологов

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Приложение включает личные кабинеты для психологов, в которых можно вести базу данных клиентов, редактировать конспекты консультаций и создавать отчеты о ходе терапии. Ассистент автоматически фиксирует речь, расшифровывает содержание сессий и анализирует эмоциональные реакции клиента, а также выявляет когнитивные искажения.

После каждой консультации программа назначает клиенту домашнее задание, которое тот выполняет и отправляет обратно через помощника. Затем программа анализирует выполненное задание и добавляет новые данные в базу. Также она генерирует отчеты о прогрессе, сравнивая данные с предыдущими сессиями.

Разработчики отмечают, что рынок психологических услуг ежегодно растет на 18%, и нагрузка на специалистов возрастает. Новый помощник помогает психологам избегать профессионального выгорания и эффективно работать с несколькими клиентами в день.