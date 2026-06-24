В России
Опубликовано 24 июня 2026, 19:48
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В Новосибисрке создали систему для планирования операций на пяточной кости

Разработка использует 3D-моделирование
Ученые из Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО) создали программно-аппаратный комплекс для подготовки операций при сложных переломах пяточной кости. Система помогает восстановить правильную форму кости и снизить количество повторных вмешательств, пишет ТАСС.
В Новосибисрке создали систему для планирования операций на пяточной кости

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Комплекс создает индивидуальную 3D-модель стопы пациента на основе рентгеновских снимков. В программе врачи могут разделять поврежденную кость на фрагменты и виртуально перемещать их, чтобы заранее определить оптимальный вариант восстановления.

По словам ведущего научного сотрудника НИИ, доктора медицинских наук, хирурга Игоря Пахомова, разработка также позволяет рассчитать параметры фиксаторов, включая их длину, толщину и направление установки. Он отметил, что технология помогает восстановить анатомические показатели, включая угол Белера, который при тяжелых переломах может изменяться с нормы 25−30 градусов до примерно минус 90 градусов.

В перспективе систему планируют дополнить технологиями искусственного интеллекта для автоматизации части работы со снимками.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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