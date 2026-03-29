В ОАК восстановили самолёт SSJ-100 для авиапарка МЧС России

Работы велись с декабря 2024 по декабрь 2025 года: заменили и восстановили элементы конструкции, обновили антикоррозионное и лакокрасочное покрытия, заменили неисправные компоненты, обновили бортовую кабельную сеть. Сейчас самолёт уже заступил на дежурство.

Командир самолёта Дмитрий Королев отметил, что SSJ-100 хорошо зарекомендовал себя за годы службы в МЧС. По его словам, для эвакуации небольших групп людей этот самолет предпочтительнее Ил-76, а также может эксплуатироваться с аэродромов с ограниченными характеристиками и при определённой загрузке заметно экономичнее.

Борт оснащён современными медицинскими модулями для безопасной транспортировки пострадавших, что делает его эффективным для санитарной авиации. Вместительный салон (до 55 пассажиров) позволяет использовать самолёт и для оперативных государственных миссий, и для специализированных коммерческих перевозок. Общий налёт RA-89066 за время службы в МЧС составил 2578 часов, выполнено 1429 полётов.

