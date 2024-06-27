В Обнинске создадут международный центр по ядерным технологиям

На II Международном молодежном форуме «Обнинск NEW, посвященном 70-летию первой в мире АЭС, представили концепцию центра, который станет ключевым проектом для подготовки технологической элиты России и дружественных стран. В мероприятии приняли участие более 900 специалистов из 100 стран. Видеоконференция включала приветствия от ведущих мировых лидеров в ядерной сфере.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, отметил, что новый образовательный комплекс позволит готовить высококвалифицированные кадры для поддержки международных и внутренних ядерных проектов.

Проект включает сотрудничество с двумя десятками российских вузов, и планируется, что к 2030 году Россия займет 20% мирового рынка ядерного образования.