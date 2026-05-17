В Общественной палате предложили привлекать детей к разработке обучающих игр

Опубликовано 17 мая 2026, 11:56
В Общественной палате предложили привлекать детей к разработке обучающих игрРечь идет о цифровой грамотности
Член Общественной палаты Евгений Машаров предложил привлекать детей и подростков к созданию игр и приложений, обучающих финансовой и цифровой грамотности, сообщает ТАСС. По его словам, это поможет молодым людям строить «карьерный трек».
Спектр возможных проектов: от настольных игр по цифровой гигиене до онлайн-симуляторов управления личными финансами. Детям, мол, важно через механизм самостоятельных проб прививать ответственность за результат.
Машаров отметил, что работа с жертвами дистанционных мошенников, включая подростков, показывает острую потребность в просвещении. Если бы молодые люди знали о рисках и возможных потерях, большинство из них не совершали бы опасных действий.