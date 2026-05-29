В Общественной палате РФ поддержали обучение подростков ИИ

Опубликовано 29 мая 2026, 19:591 мин.
В Общественной палате РФ поддержали обучение подростков ИИЭто считают защитой от мошенников
Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что обучение школьников технологиям искусственного интеллекта (ИИ) может помочь в борьбе с дистанционным мошенничеством. По его мнению, подростки смогут лучше распознавать фальшивые фото, видео и другие цифровые материалы, которые используют злоумышленники.
© Ferra.ru
Эксперт считает важным развитие цифровой и финансовой грамотности среди несовершеннолетних. Также, по его словам, необходимо формировать критическое мышление и навыки безопасного поведения в интернете.
Машаров отметил, что технологии ИИ активно внедряются бизнесом, поэтому стоит поддерживать компании, готовые участвовать в образовательных программах и стажировках совместно с вузами. По его мнению, это будет полезно для студентов, образовательных учреждений, бизнеса и государства.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: