В «ОДК-Сатурн» подготовили первых мультиспециалистов по металлообработке

11 работников освоили несколько специальностей, включая слесаря механосборочных работ, токаря, фрезеровщика, оператора станков с программным управлением, а также наладчика станков и манипуляторов с ПУ.

Подготовка проходила в производственно-учебном центре предприятия с последующим закреплением навыков в цехах под руководством наставников. По итогам обучения сотрудники получили свидетельства о новых рабочих профессиях, сертификаты мультиквалифицированных специалистов и знак отличия «Мультиспециалист».

В «ОДК-Сатурн» отметили, что такие сотрудники помогают эффективнее организовывать производственные процессы при изготовлении авиадвигателей за счет совмещения нескольких компетенций.