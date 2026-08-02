В России
Опубликовано 02 августа 2026, 14:32
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В «ОДК-Сатурн» подготовили первых мультиспециалистов по металлообработке

Рабочие освоили несколько производственных профессий
На предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в госкорпорацию Ростех, завершилась подготовка первой группы мультиквалифицированных специалистов по программе «Обработка металлов резанием». Обучение началось два года назад и было направлено на расширение производственных компетенций сотрудников.
В «ОДК-Сатурн» подготовили первых мультиспециалистов по металлообработке

© Ferra.ru

11 работников освоили несколько специальностей, включая слесаря механосборочных работ, токаря, фрезеровщика, оператора станков с программным управлением, а также наладчика станков и манипуляторов с ПУ.

Подготовка проходила в производственно-учебном центре предприятия с последующим закреплением навыков в цехах под руководством наставников. По итогам обучения сотрудники получили свидетельства о новых рабочих профессиях, сертификаты мультиквалифицированных специалистов и знак отличия «Мультиспециалист».

В «ОДК-Сатурн» отметили, что такие сотрудники помогают эффективнее организовывать производственные процессы при изготовлении авиадвигателей за счет совмещения нескольких компетенций.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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