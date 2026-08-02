В «ОДК-Сатурн» подготовили первых мультиспециалистов по металлообработке

Опубликовано 02 августа 2026, 14:321 мин.
В «ОДК-Сатурн» подготовили первых мультиспециалистов по металлообработкеРабочие освоили несколько производственных профессий
На предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в госкорпорацию Ростех, завершилась подготовка первой группы мультиквалифицированных специалистов по программе «Обработка металлов резанием». Обучение началось два года назад и было направлено на расширение производственных компетенций сотрудников.
© Ferra.ru
11 работников освоили несколько специальностей, включая слесаря механосборочных работ, токаря, фрезеровщика, оператора станков с программным управлением, а также наладчика станков и манипуляторов с ПУ.
Подготовка проходила в производственно-учебном центре предприятия с последующим закреплением навыков в цехах под руководством наставников. По итогам обучения сотрудники получили свидетельства о новых рабочих профессиях, сертификаты мультиквалифицированных специалистов и знак отличия «Мультиспециалист».
В «ОДК-Сатурн» отметили, что такие сотрудники помогают эффективнее организовывать производственные процессы при изготовлении авиадвигателей за счет совмещения нескольких компетенций.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги: