В «Одноклассниках» теперь можно выбрать, кто будет видеть ваши публикации

С новой системой приватности можно настроить видимость отдельных постов независимо от общего уровня открытости профиля. Например, посты могут быть видны всем пользователям, несмотря на то что другие заметки доступны только друзьям. Также новая функция скрывает реакции друзей на посты от посторонних пользователей, если доступ к публикации ограничен.

По словам Александра Москвичева, директора по продукту в ОК, новая система создана для повышения комфорта общения и управления контентом. В дополнение, пользователи могут публиковать заметки в «Увлечениях», которые после модерации будут доступны широкой аудитории с общими интересами.

Одноклассники продолжают улучшать функционал соцсети, внедряя автоматическое обнаружение и модерацию контента с использованием машинного обучения, чтобы создать более комфортную среду для общения и увлечений.