В одном из старейших сел Амурской области запустили LTE

В одном из старейших сел Амурской области запустили LTEОт ПАО "МТС"
В министерстве цифрового развития и связи Амурской области сообщили, что более 100 жителей села Кузнецово Магдагачинского района, который является одним из старейших, теперь обладают доступом к мобильной связи и высокоскоростному интернету благодаря новой сети LTE от ПАО "МТС", пишет ТАСС.
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Новая инфраструктура позволила охватить всю территорию села, включая жилые дома, школу, библиотеку, почту, магазин и другие социально значимые объекты. Установленное оборудование обеспечило стабильное качество связи в рамках "Ростелекома", а скоро к услугам жителей присоединятся и другие операторы связи.
Кузнецово, основанное забайкальскими казаками в 1857 году, является одним из старейших населенных пунктов региона. Расположенное в пограничной зоне, оно лежит на противоположном берегу от китайской деревни Чжэнци, отделенной рекой Амур на расстоянии около 2,5 км.