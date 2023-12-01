В одном из старейших сел Амурской области запустили LTE

Новая инфраструктура позволила охватить всю территорию села, включая жилые дома, школу, библиотеку, почту, магазин и другие социально значимые объекты. Установленное оборудование обеспечило стабильное качество связи в рамках "Ростелекома", а скоро к услугам жителей присоединятся и другие операторы связи.

Кузнецово, основанное забайкальскими казаками в 1857 году, является одним из старейших населенных пунктов региона. Расположенное в пограничной зоне, оно лежит на противоположном берегу от китайской деревни Чжэнци, отделенной рекой Амур на расстоянии около 2,5 км.