В ОЭЗ "Алабуга" появится производство ветроэнергетических установок

В пресс-службе отметили, что одним из ключевых технических аспектов проекта является необходимость особых высот потолков для производства. Особая экономическая зона "Алабуга" обладает необходимой инфраструктурой для осуществления данного проекта. В настоящее время ведется постоянное взаимодействие с инвестором по вопросам, связанным с реализацией проекта.

Согласно данным издания "Бизнес Online", планируется запуск производства компонентов для ветроэнергетических установок, таких как гондолы, лопасти, ступицы и генераторы. Предполагается, что мощность производства может достичь 40 установок в год. По оценкам издания, инвестиции в проект могут составить 6 млрд рублей, пишет РБК.