В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли комплекс по сборке микросхем

Комплекс создал резидент ОЭЗ — Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ). Площадь новых производственных помещений превысила 1200 квадратных метров. Там оборудованы чистые зоны, соответствующие международным стандартам. Инвестиции в проект составили более 300 миллионов рублей, открыто 25 рабочих мест, отметил Ликсутов.

На предприятии планируют внедрить технологию сборки микросхем в полимерные корпуса. Это позволит выпускать высокопроизводительные процессоры и модули для авиации и центров обработки данных. Также здесь организуют полный цикл производства высоковольтной и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия на кремнии.