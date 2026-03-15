В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли комплекс по сборке микросхем

Опубликовано 15 марта 2026, 23:171 мин.
В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли комплекс по сборке микросхемПредприятие будет выпускать до 200 тысяч изделий в месяц
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начал работу новый сборочно-испытательный комплекс. Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, ежемесячно здесь планируют выпускать до 200 тысяч микросхем.
© Ferra.ru
Комплекс создал резидент ОЭЗ — Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ). Площадь новых производственных помещений превысила 1200 квадратных метров. Там оборудованы чистые зоны, соответствующие международным стандартам. Инвестиции в проект составили более 300 миллионов рублей, открыто 25 рабочих мест, отметил Ликсутов.
На предприятии планируют внедрить технологию сборки микросхем в полимерные корпуса. Это позволит выпускать высокопроизводительные процессоры и модули для авиации и центров обработки данных. Также здесь организуют полный цикл производства высоковольтной и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия на кремнии.