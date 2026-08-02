В ОЭЗ «Технополис Москва» трудоустроились более 250 выпускников МИЭТ

Опубликовано 02 августа 2026, 23:581 мин.
В ОЭЗ «Технополис Москва» трудоустроились более 250 выпускников МИЭТСпециалисты пополнили высокотехнологичные производства
Более 250 выпускников НИУ МИЭТ, опорного вуза столичной особой экономической зоны, трудоустроились в компаниях «Технополиса Москва». Всего университет подготовил более 1,2 тысячи кадров для российской экономики, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Многие молодые специалисты получили предложения в кластере микроэлектроники, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
Студентам помогают находить работу центр карьеры вуза и проекты ОЭЗ «Техноработа» и «Техностажировка». Во время обучения они проходят практику на предприятиях, знакомятся с техпроцессами. Выпускники востребованы в сферах систем на кристалле, радиоэлектроники и информационной безопасности.
Развитие высокотехнологичных площадок вносит вклад в нацпроект «Кадры», обеспечивая предприятия квалифицированными сотрудниками. Компании получают льготы и создают новые рабочие места. Некоторые выпускники трудоустраиваются в регионах, где тиражируют лучшие столичные практики. Обучение ведётся по поручению мэра Сергея Собянина.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: