В ОЭЗ «Технополис Москва» трудоустроились более 250 выпускников МИЭТ

Студентам помогают находить работу центр карьеры вуза и проекты ОЭЗ «Техноработа» и «Техностажировка». Во время обучения они проходят практику на предприятиях, знакомятся с техпроцессами. Выпускники востребованы в сферах систем на кристалле, радиоэлектроники и информационной безопасности.

Развитие высокотехнологичных площадок вносит вклад в нацпроект «Кадры», обеспечивая предприятия квалифицированными сотрудниками. Компании получают льготы и создают новые рабочие места. Некоторые выпускники трудоустраиваются в регионах, где тиражируют лучшие столичные практики. Обучение ведётся по поручению мэра Сергея Собянина.