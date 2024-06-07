В ОМС включат описание флюорографии искусственным интеллектом

По словам главы ФОМС Ильи Баланина, применение ИИ позволяет улучшить качество медицинской помощи, делает процесс диагностики быстрее и точнее, а также помогает прогнозировать заболевания и определять наиболее эффективное лечение.

Системы поддержки врачебных решений, основанные на искусственном интеллекте, уже активно используются для анализа маммографических снимков для выявления патологий. Теперь рассматривается включение в систему обязательного медицинского страхования флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии головного мозга, отметил глава Федерального Фонда обязательного медицинского страхования.

С начала 2024 года было проведено уже более 300 тысяч исследований с использованием искусственного интеллекта.