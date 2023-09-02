В Омске открылся первый центр по подготовке высококвалифицированных рабочих

В Омске открылся первый центр по подготовке высококвалифицированных рабочихСтудентов ждем много практических занятий
В Омске открыли первый центр по подготовке профессиональных кадров. По программе обучения у студентов будет погружены в заводскую деятельность с первого курса.
Центр назвали "Кластер на Космическом", в его создании принимали участие шесть ведущих предприятий региона и семь колледжей. Главная цель кластера – подготовить профессиональные кадры.
В рамках федерального проекта "Профессионалитет" открыли кластер с уклоном в машиностроение. Он создан на базе филиала Омского авиационного коллежа имени Жуковского. Регион показывает динамичный рост в сфере промышленности, поэтому новые технологии требуют новый подход в обучении кадров. Кластер способен помочь в это.
По словам специалистов, у студентов будет возможность в короткие сроки получить рабочую специальность и обещают дальнейшее трудоустройство. Обучение будет проходить по новому, опираясь на запросы по кадрам от возможных работодателей, а также по программе обучения у студентов будет много практики.