В Омске открылся первый центр по подготовке высококвалифицированных рабочих

Центр назвали "Кластер на Космическом", в его создании принимали участие шесть ведущих предприятий региона и семь колледжей. Главная цель кластера – подготовить профессиональные кадры.

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" открыли кластер с уклоном в машиностроение. Он создан на базе филиала Омского авиационного коллежа имени Жуковского. Регион показывает динамичный рост в сфере промышленности, поэтому новые технологии требуют новый подход в обучении кадров. Кластер способен помочь в это.

По словам специалистов, у студентов будет возможность в короткие сроки получить рабочую специальность и обещают дальнейшее трудоустройство. Обучение будет проходить по новому, опираясь на запросы по кадрам от возможных работодателей, а также по программе обучения у студентов будет много практики.