В Омске появится первый IT-паркПланируется создать 2,5 тысячи рабочих мест
В Омске появится первый IT-парк, соглашение о создание подписали с компанией "ЭР-Телеком". Планируется разработать меры для поддержки для резидентов парка, рассказал журналистам врио губернатора региона Виталий Хоценко.
У нас дан старт созданию частного IT-парка. Мы будем прорабатывать снижение арендной платы для арендаторов, для резидентов, обсудим механизм снижения по налогу на имущество, на землю и многие другие решения. Нас в этом поддерживает министерство [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России], мы преодолеем все преграды.
По словам директор технопарка компании "ЭР-Телеком" Morion Digital в Перми Оскара Ягафарова во время встречи министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева с IT-сообществом Омска, что общая площадь IT-парка составит 20 тысяч квадратных метра, первая часть планируется открыть в 2024 году. Общий объем инвестиций около 2 миллиардов рублей. Также по планам создать 2,5 тысяч рабочих мест привлечением 25 резидентов.