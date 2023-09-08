В Омске появится первый IT-парк

У нас дан старт созданию частного IT-парка. Мы будем прорабатывать снижение арендной платы для арендаторов, для резидентов, обсудим механизм снижения по налогу на имущество, на землю и многие другие решения. Нас в этом поддерживает министерство [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России], мы преодолеем все преграды.