В Омске появится производство новых турбореактивных двигателей

Первый проект связан с созданием серийного выпуска перспективных малоразмерных турбореактивных двигателей на базе Омского моторостроительного объединения им. П. И. Баранова. Это объединение входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая является частью госкорпорации «Ростех». На встрече обсуждались планы по развитию данного направления, однако подробности о проекте не были раскрыты.

Кроме того, обсуждался масштабный инвестиционный проект группы компаний «Титан», предполагающий вложения свыше 500 миллиардов рублей в создание нового олефинового комплекса ЭП-600. Открытие этого предприятия позволит создать около 1,000 рабочих мест и значительно увеличит налоговые поступления в бюджет региона. Новый комплекс также станет сырьевой базой для местных промышленных и потребительских товаров.