В Омске разработали светящуюся брусчатку для тротуаров

Разработкой занимались специалисты лаборатории промышленного дизайна ОмГТУ совместно с ООО «Завод Нефтехим». По словам руководителя лаборатории Александра Голунова, брусчатка обладает высокой нагрузочной способностью и может выдерживать воздействие пешеходов, при этом сохраняя свою эффективность в любое время суток. Светящиеся элементы могут менять цвет в зависимости от оформления ландшафта.

Каждый блок такой брусчатки потребляет энергии не больше, чем обычная лампочка, что позволяет значительно снизить затраты на освещение. Несколько десятков блоков могут подключаться к одному преобразователю тока, что также делает проект экономически выгодным. Более того, блоки можно интегрировать в систему управления, которая позволит регулировать освещение в парках или на личных участках.

Особенностью технологии является возможность гибкого производства брусчатки из доступных материалов, что снижает стоимость продукции. Кроме того, конструкция блоков защищена от влаги, что делает их долговечными, даже при краткосрочном погружении в воду.