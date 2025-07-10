В Омске создали экотопливо из сельхозотходов

Процесс производства включает три этапа: кислотный гидролиз при высокой температуре, спиртовое брожение с дрожжами и выделение чистого вещества. В качестве сырья используются лигноцеллюлоза и крахмал — доступные компоненты сельскохозяйственных отходов.

Как пояснили разработчики, такое топливо имеет несколько преимуществ. Оно биоразлагаемо, при разливах наносит меньше вреда окружающей среде по сравнению с нефтепродуктами и помогает утилизировать отходы агропромышленного комплекса.

Важное достоинство технологии — сокращение выбросов. При сжигании биоэтанол выделяет на 20−50% меньше парниковых газов, чем традиционное топливо. Также уменьшаются выбросы угарного газа, соединений серы и канцерогенов.

В университете подчеркивают, что при идеальных условиях сгорания количество выделяемого углекислого газа соответствует объему, поглощенного растениями в процессе роста. Это создает замкнутый экологический цикл.