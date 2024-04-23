В Омске создали конструктор для обучения робототехнике и программированию

Робот представляет собой собираемого пользователями кота-робота, способного передвигаться на четырех лапах по неровной поверхности и взаимодействовать с пользователем благодаря датчику расстояния, отметили в вузе.

Основной сложностью в создании конструктора является разработка алгоритма, обеспечивающего согласованные движения робота и его способность подстраиваться под окружающую обстановку. Сейчас команда проекта занята разработкой мобильного приложения, которое позволит не только управлять роботом и использовать готовые сценарии, но и создавать собственные движения и команды, даже без специальных знаний в программировании.