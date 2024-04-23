Опубликовано 23 апреля 2024, 19:15
1 мин.
В Омске создали конструктор для обучения робототехнике и программированию“Киберкот МехМяу”
В Омском государственном техническом университете сообщили, что доцент вуза совместно со студентами и школьниками разработал конструктор робота под названием «Киберкот МехМяу». Этот конструктор предназначен для обучения робототехнике и программированию.
© Ferra.ru
Робот представляет собой собираемого пользователями кота-робота, способного передвигаться на четырех лапах по неровной поверхности и взаимодействовать с пользователем благодаря датчику расстояния, отметили в вузе.
Основной сложностью в создании конструктора является разработка алгоритма, обеспечивающего согласованные движения робота и его способность подстраиваться под окружающую обстановку. Сейчас команда проекта занята разработкой мобильного приложения, которое позволит не только управлять роботом и использовать готовые сценарии, но и создавать собственные движения и команды, даже без специальных знаний в программировании.