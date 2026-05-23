В Омске создали систему мониторинга парниковых газов с орбиты

Опубликовано 23 мая 2026, 13:51
В Омске создали систему мониторинга парниковых газов с орбитыРазработка опробована в лесостепной, степной и таежной зонах
В пресс-службе Министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области сообщили, что ученые Омского аграрного университета имени Столыпина разработали систему для отслеживания выделения парниковых газов залежными землями.
Исследования велись по гранту Российского научного фонда. В систему входят наземные измерения, съемка из космоса и с воздуха, а также объединение данных в общую картину. Это позволяет не только наблюдать за состоянием земли, но и управлять ее плодородием, снижая выбросы.
Мониторинг помогает изучить влияние разных технологий ввода залежных земель в оборот на выделение углекислого газа и метана. Систему опробовали в трех природно-климатических зонах: лесостепной, степной и таежной. Разработка способствует сохранению органического углерода в почве, его стабилизации и увеличению запасов, что важно для смягчения климатических изменений, отметили в ведомстве.