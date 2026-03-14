В Омске запустили производство изофорона для нефтехимии и сельского хозяйства

Опубликовано 14 марта 2026, 15:44
В Омске запустили производство изофорона для нефтехимии и сельского хозяйстваНовая установка мощностью 150 тонн в год заместит импорт
В Омске группа компаний «Титан» ввела в строй установку по выпуску изофорона. Это вещество применяется в нефтехимии, строительстве и сельском хозяйстве. Мощность новой линии составляет 150 тонн продукции в год, что покрывает примерно 10 процентов потребностей российского рынка.
Технология создана при поддержке Министерства промышленности и торговли, но основное финансирование обеспечила сама компания. Как отметили в правительстве региона, Омская область остается одним из центров отечественной нефтехимии. Запуск производства укрепляет технологическую базу и создает новые компетенции.
В дальнейшем компания планирует масштабировать проект. Следующим этапом станет строительство промышленной установки мощностью до 2 тысяч тонн в год, что позволит полностью закрыть внутренний спрос на этот продукт.