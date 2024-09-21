В России
Опубликовано 21 сентября 2024, 19:27
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В Оренбурге открылся центр подготовки операторов беспилотников

Студенты смогут освоить весь цикл производства БПЛА
На базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга начал работу Центр подготовки операторов беспилотных систем. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув важность такого обучения для молодежи.
В Оренбурге открылся центр подготовки операторов беспилотников

© Ferra.ru

Центр стал частью федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В техникуме теперь доступен полный цикл обучения, от разработки и создания деталей до настройки и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, в проекте участвуют 18 школ региона, где старшеклассники смогут попробовать себя в управлении дронами. Специальные классы оснащены современным оборудованием: 3D-принтерами, зонами для полетов и симуляторами для виртуального пилотирования.

Студенты и школьники будут обучаться на новом оборудовании во внеурочное время, а после окончания школы смогут продолжить обучение в техникуме. Более 85 педагогов уже прошли подготовку для работы с новой дисциплиной.