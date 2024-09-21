В Оренбурге открылся центр подготовки операторов беспилотников

Центр стал частью федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В техникуме теперь доступен полный цикл обучения, от разработки и создания деталей до настройки и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, в проекте участвуют 18 школ региона, где старшеклассники смогут попробовать себя в управлении дронами. Специальные классы оснащены современным оборудованием: 3D-принтерами, зонами для полетов и симуляторами для виртуального пилотирования.

Студенты и школьники будут обучаться на новом оборудовании во внеурочное время, а после окончания школы смогут продолжить обучение в техникуме. Более 85 педагогов уже прошли подготовку для работы с новой дисциплиной.