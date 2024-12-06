В Оренбургской области до конца 2024 года улучшат мобильную связь

Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время ежегодной прямой линии. В этом году в ходе прямой линии поступило около 3 тысяч вопросов от жителей региона. Основные темы касались благоустройства, ремонта дорог, социальной поддержки и, конечно, качества мобильной связи.

Губернатор подчеркнул, что программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» охватывает 695 территорий области, из которых около 340 испытывают проблемы с мобильной связью. В 135 населенных пунктах уже установлены новые базовые станции. В ближайшее время 21 населенный пункт, включая Секретарку в Северном районе, получат долгожданные мобильные вышки. Планируется, что все вышки будут введены в эксплуатацию до конца года.