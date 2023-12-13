В России
20:44, 13 декабря 2023
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В Оренбургской области построят новые зарядные станции для электромобилей

В 2024 году

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в своем Telegram-канале объявил о планах по строительству не менее четырех "быстрых" электрозарядных станций в регионе к следующему году. Этот шаг происходит в рамках пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, который поддерживается российским правительством, пишет ТАСС.

В Оренбургской области построят новые зарядные станции для электромобилей

© Ferra.ru

Инициатива получит финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов. Подписанное распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина предусматривает выделение субсидий на приобретение оборудования и техническое присоединение.

Сейчас в регионе зарегистрировано около 150 электромобилей и всего 6 зарядных станций с невысокой мощностью. Новые станции будут значительно мощнее – 149 кВт, что сделает зарядку более быстрой и удобной для владельцев электрокаров.

Паслер подчеркнул работу с потенциальными инвесторами и изучение оптимальных мест для размещения новых объектов зарядной инфраструктуры, что позволит создать удобную сеть зарядных станций для развития электротранспорта в области.

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