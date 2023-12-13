В Оренбургской области построят новые зарядные станции для электромобилей

Инициатива получит финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов. Подписанное распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина предусматривает выделение субсидий на приобретение оборудования и техническое присоединение.

Сейчас в регионе зарегистрировано около 150 электромобилей и всего 6 зарядных станций с невысокой мощностью. Новые станции будут значительно мощнее – 149 кВт, что сделает зарядку более быстрой и удобной для владельцев электрокаров.

Паслер подчеркнул работу с потенциальными инвесторами и изучение оптимальных мест для размещения новых объектов зарядной инфраструктуры, что позволит создать удобную сеть зарядных станций для развития электротранспорта в области.