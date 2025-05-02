В Оренбургской области появятся два новых промышленных технопарка

Технопарк «Победа» займётся обратным инжинирингом зарубежных аналогов, а «Промышленник» сосредоточится на производстве металлоконструкций и обработке металлов. Это часть стратегии по развитию местной промышленности и снижению зависимости от импортных технологий.

В 2023 году в регионе уже запустили технопарк «Масштаб», который официально зарегистрирован в Минпромторге. Сейчас там работают два резидента, производящих ферросплавы и лигатуры на основе хрома и никеля. В планах — старт проекта по выпуску металлургического кремния с инвестициями более 800 млн рублей.

Шарыгин отметил, что сотрудничество с научными центрами поможет внедрять новые материалы в производство. Реализация всех проектов создаст свыше 700 рабочих мест.