В Орловской области появится аграрный научный кластер

Опубликовано 16 мая 2026, 05:15
В Орловской области появится аграрный научный кластерЦентр займется селекцией и подготовкой кадров
В Орловской области планируют открыть аграрный научно-образовательный кластер «Национальный центр селекции и семеноводства». Проект создают на базе компании «Щелково Агрохим» при участии Минобрнауки РФ, Орловского государственного аграрного университета, ФНЦ зернобобовых и крупяных культур и региональных властей.
По словам генерального директора компании, академика РАН Салиса Каракотова, для будущего центра выделят около 6 тыс. га земли. В кластере займутся селекцией, семеноводством, аграрными исследованиями, НИОКР и подготовкой специалистов. Также предусмотрены стажировки, аспирантура и программы для молодых ученых.
По данным компании, в Орловской области за 10 лет объем сельхозпроизводства вырос в 2,6 раза, а доля площадей с элитными семенами достигла 12%. На базе НПО «Бетагран семена» уже работает центр по озимой пшенице и сое мощностью 20 тыс. тонн семян каждой культуры в год.