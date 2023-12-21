В отдаленных населенных пунктах Приморья появится высокоскоростной интернет

По информации пресс-службы регионального правительства, в 2024 году мобильный интернет станет доступен в деревне Кирилловка Партизанского муниципального округа, а также в селах Извилинка, Полыниха и Березовка Чугуевского округа. Кроме того, село Андреевка Яковлевского округа также войдет в список населенных пунктов, где будет обеспечен доступ к современной сети связи.

Это решение призвано улучшить коммуникации в отдаленных местах и обеспечить жителей этих районов доступом к быстрому и стабильному интернету, что будет способствовать их социальной и экономической интеграции.