Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
В России
20:47, 21 декабря 2023
1 мин.

В отдаленных населенных пунктах Приморья появится высокоскоростной интернет

Будет выделено 400 миллионов рублей

Власти Приморского края выделят 400 миллионов рублей для обеспечения высокоскоростного мобильного интернета в пяти удаленных населенных пунктах региона. Планируется, что эти средства помогут создать необходимые условия для обеспечения связью малонаселенных и труднодоступных районов края, пишет ТАСС.

В отдаленных населенных пунктах Приморья появится высокоскоростной интернет

© Ferra.ru

По информации пресс-службы регионального правительства, в 2024 году мобильный интернет станет доступен в деревне Кирилловка Партизанского муниципального округа, а также в селах Извилинка, Полыниха и Березовка Чугуевского округа. Кроме того, село Андреевка Яковлевского округа также войдет в список населенных пунктов, где будет обеспечен доступ к современной сети связи.

Это решение призвано улучшить коммуникации в отдаленных местах и обеспечить жителей этих районов доступом к быстрому и стабильному интернету, что будет способствовать их социальной и экономической интеграции.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#технологии
,
#связь
,
#LTE
Новости партнеров
Новости партнеров