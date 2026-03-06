В Пензе научили ИИ предсказывать лесные пожары

Опубликовано 06 марта 2026, 00:551 мин.
В Пензе научили ИИ предсказывать лесные пожарыС помощью анализа снимков со спутников
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может прогнозировать возникновение лесных пожаров. Нейросеть обучена на тысячах снимков, полученных со спутников, квадрокоптеров и вертолетов.
Программа анализирует метеорологические данные, геопространственную информацию и экспертные оценки, которые могут быть в числовом, категориальном или лингвистическом виде. Гибридная архитектура объединяет нейросетевой модуль и блок нечеткой логики. Это позволяет системе находить признаки пожароопасных ситуаций, такие как бурелом, и указывать потенциально опасные места.
Точность прогноза на тестовых данных приближается к 90 процентам, а результат выдается за несколько секунд. В процессе работы программа способна самообучаться и уточнять модель при поступлении новых данных или корректировок от экспертов.
Разработка предназначена для сотрудников МЧС, лесников и егерей.