В Пензе научили ИИ предсказывать лесные пожары

Программа анализирует метеорологические данные, геопространственную информацию и экспертные оценки, которые могут быть в числовом, категориальном или лингвистическом виде. Гибридная архитектура объединяет нейросетевой модуль и блок нечеткой логики. Это позволяет системе находить признаки пожароопасных ситуаций, такие как бурелом, и указывать потенциально опасные места.

Точность прогноза на тестовых данных приближается к 90 процентам, а результат выдается за несколько секунд. В процессе работы программа способна самообучаться и уточнять модель при поступлении новых данных или корректировок от экспертов.

Разработка предназначена для сотрудников МЧС, лесников и егерей.