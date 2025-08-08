В Пензе открыли новый тип волн для современных технологий

Особенность исследования заключается в том, что существующие математические модели не смогли описать новое явление. Учёным пришлось разработать специальный метод расчётов для анализа двухпараметрических задач. На основе этих данных в университете создадут компьютерную программу для моделирования волновых процессов.

Руководитель исследования Валерия Мартынова отметила, что до этого момента науке не были известны подобные гибридные волны в нелинейных средах. Полученные результаты позволят инженерам учитывать сложные физические эффекты при проектировании новых устройств.

Практическое применение открытия охватывает различные области — от волоконной оптики до лазерной медицины. Особый интерес представляют неоднородные материалы, чьи свойства меняются под внешним воздействием.