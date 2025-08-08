В России
Опубликовано 08 августа 2025, 16:40
1 мин.

В Пензе открыли новый тип волн для современных технологий

Открытие поможет в медицине и системах связи
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что учёные Пензенского государственного университета обнаружили неизвестный ранее тип волн, возникающих в нелинейных материалах под воздействием электромагнитных полей. Это фундаментальное открытие может найти применение в создании медицинского оборудования и устройств передачи информации.
© Ferra.ru

Особенность исследования заключается в том, что существующие математические модели не смогли описать новое явление. Учёным пришлось разработать специальный метод расчётов для анализа двухпараметрических задач. На основе этих данных в университете создадут компьютерную программу для моделирования волновых процессов.

Руководитель исследования Валерия Мартынова отметила, что до этого момента науке не были известны подобные гибридные волны в нелинейных средах. Полученные результаты позволят инженерам учитывать сложные физические эффекты при проектировании новых устройств.

Практическое применение открытия охватывает различные области — от волоконной оптики до лазерной медицины. Особый интерес представляют неоднородные материалы, чьи свойства меняются под внешним воздействием.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
