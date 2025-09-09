В Пензе разработали ИИ-помощника для диагностики заболеваний легких

Новый инструмент способен автоматически обнаруживать признаки 18 патологий легких, включая пневмонию, плеврит, пневмоторакс, фиброз, опухоли и переломы ребер. После анализа система формирует предварительное заключение, а также позволяет врачу вести с ней диалог и уточнять детали в режиме реального времени.

В основе работы лежит сочетание трех технологий: агентного подхода, модульной архитектуры и мультимодального анализа. Последний дает возможность учитывать разные типы данных одновременно — рентгеновские изображения грудной клетки, медицинские записи, симптомы, возраст и пол пациента.

Эффективность ИИ-помощника проверили на открытом бенчмарке. По результатам тестов система показала уровень, сопоставимый с работой врача-ординатора, и превзошла несколько конкурирующих моделей. Точность постановки диагноза достигла почти 70%.

Сейчас команда ученых дорабатывает веб-приложение, которое позволит использовать систему в медицинской практике. Для программы уже оформлено свидетельство о государственной регистрации.