В Пензе разработали новый метод диагностики зубных имплантов

Метод особенно полезен при наращивании костной ткани челюсти, необходимом для установки имплантов. Традиционные методы диагностики, такие как КТ и рентген, подвергают пациента излучению, а гистологические исследования могут быть инвазивными и сложными, отметили в пресс-службе.

Разработанный метод включает датчик, измерительную систему и компьютер. Он оценивает электрохимические характеристики костной ткани, что позволяет безболезненно и безопасно мониторить процесс заживления. По словам разработчика, аспиранта вуза Андрея Демидова Андрея Демидова, прибор оценивает ответ ткани на импульсы тока и сопоставляет результаты с клиническими признаками.

Стоимость нового устройства в 10 раз ниже, чем у традиционных методов, а эффективность подтверждена исследованиями с участием более 40 пациентов. В планах ученых — доработать метод до системы поддержки принятия врачебных решений.