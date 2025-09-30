В Пензе разработали приложение для помощи слабовидящим людям

В России
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали мобильное приложение для помощи людям с нарушениями зрения. Программа анализирует окружающее пространство через камеру смартфона и преобразует визуальную информацию в звуковые сигналы.
Как пояснили разработчики, специальные алгоритмы создают трехмерную модель среды, которая передается пользователю через различные звуковые паттерны. Близко расположенные объекты обозначаются высокими тонами, а удаленные — низкими. Это позволяет определять расстояние до предметов, их цвет и наличие препятствий.

Пилотное тестирование приложения с участием пожилых людей подтвердило удобство интерфейса и точность распознавания. Программа уже зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения и вскоре появится в магазине RuStore.

В перспективе разработчики планируют интегрировать в систему технологии искусственного интеллекта для повышения точности обработки данных. Проект реализуется при поддержке программы «Ректорские гранты ПГУ» и может быть расширен через сотрудничество с местными IT-компаниями.

