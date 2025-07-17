В Пензе разработали систему оценки здоровья с учётом экологии

Новая система, названная «Система Здоровье+», позволяет врачам оценивать состояние пациента не только по традиционным медицинским показателям, но и с учётом окружающей среды. В расчёт берутся химические, физические и биологические факторы, такие как уровень шума, электромагнитное излучение, загрязнение воздуха, воды и почвы. Также программа учитывает психоэмоциональное состояние человека.

Для работы с системой врач вводит основные данные пациента: место проживания, возраст, пол, СНИЛС. Затем программа автоматически дополняет информацию результатами тестов и анкет, которые человек заполняет заранее. В них указываются хронические заболевания, наследственность, образ жизни, уровень стресса и другие параметры.

Экологические данные загружаются с сайтов государственных мониторинговых служб. Кроме того, система анализирует социально-экономические показатели региона, включая уровень доходов, занятость и доступность медицинской помощи. На основе всех этих данных формируется цветная гистограмма, наглядно показывающая состояние здоровья пациента.