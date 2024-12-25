В Пензе создали приложение с ИИ для диагностики болезней сердца

Разработанное приложение CardioAI помогает своевременно выявить патологии, такие как нарушения ритма, проводимости и ишемические изменения, анализируя данные электрокардиограммы.

Уникальность приложения заключается в применении сверточной нейронной сети, которая может точно интерпретировать электрокардиосигналы. В ходе тестирования нейросеть продемонстрировала точность диагностики в 90% случаев, что близко к результатам, получаемым опытными кардиологами.

Приложение позволяет пользователям загрузить электрокардиограмму, а программа автоматически анализирует ее по восьми классам патологий. В случае обнаружения отклонений система выдает рекомендации и список возможных заболеваний. Результат анализа появляется через несколько секунд, что делает приложение удобным и быстрым инструментом для мониторинга состояния сердца.

Как отметил один из разработчиков, профессор ПГУ Леонид Кривоногов, приложение служит электронным ассистентом для врачей, позволяя им корректировать лечение на основе данных, полученных от искусственного интеллекта.