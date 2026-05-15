В Пензе внедрили метод, снижающий риски после сложных операций на ЖКТ

Разработка связана с панкреатодуоденальной резекцией, применяемой при опухолях поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки и желчных протоков. После такой операции требуется восстановить соединение органов, что связано с высоким риском утечек панкреатического сока и образования свищей, отметили в ведомстве.

Новый подход формирует специальную тонкокишечную муфту, в которую помещается культя поджелудочной железы через отверстие в брыжейке. Конструкция фиксируется швами и снижает вероятность протекания жидкости в брюшную полость. По данным врачей, в наблюдаемой группе клинически значимых осложнений не выявлено. Метод может применяться и при хроническом панкреатите.