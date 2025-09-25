В Пензе запатентовали метод ранней диагностики желудочных кровотечений

Гастродуоденальное кровотечение представляет серьезную угрозу для жизни пациента. Особую опасность представляет его повторение, которое возникает более чем в 20% случаев после первоначальной остановки.

Новый подход основан на анализе электрохимических свойств желудочного содержимого. Специальный датчик, совмещенный с назогастральным зондом, фиксирует изменения при попадании крови в желудок. Компьютерная программа сразу сигнализирует о начале кровотечения звуковым и визуальным оповещением.

Метод уже прошел апробацию в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. В ходе исследования с участием 30 пациентов технология позволила в пяти случаях выявить рецидив кровотечения до появления клинических симптомов.

Разработка внедряется в практику хирургического отделения больницы.