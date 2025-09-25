В России
Опубликовано 25 сентября 2025, 22:49
1 мин.

В Пензе запатентовали метод ранней диагностики желудочных кровотечений

Новая технология позволяет обнаружить рецидив до появления симптомов
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) получили патент на разработку метода экспресс-диагностики повторных гастродуоденальных кровотечений. Эта технология помогает выявить опасное состояние на самой ранней стадии, что позволяет медикам своевременно оказать помощь.
Гастродуоденальное кровотечение представляет серьезную угрозу для жизни пациента. Особую опасность представляет его повторение, которое возникает более чем в 20% случаев после первоначальной остановки.

Новый подход основан на анализе электрохимических свойств желудочного содержимого. Специальный датчик, совмещенный с назогастральным зондом, фиксирует изменения при попадании крови в желудок. Компьютерная программа сразу сигнализирует о начале кровотечения звуковым и визуальным оповещением.

Метод уже прошел апробацию в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. В ходе исследования с участием 30 пациентов технология позволила в пяти случаях выявить рецидив кровотечения до появления клинических симптомов.

Разработка внедряется в практику хирургического отделения больницы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
