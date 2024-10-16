В Пензенском университете создали автоматический прибор для перкуссии

Перкуссия — это метод диагностики, заключающийся в простукивании определённых участков тела для анализа звуков. Ручной метод требует высокой точности и опыта врача. Новая модель весит всего 50 граммов и включает детектор звука, который в реальном времени определяет состояние органов пациента. Полученные данные можно отправлять на мобильные устройства через Bluetooth.

Проект, разработанный студенткой Марией Михеевой под руководством Екатерины Костригиной, получил грант в размере 1 миллиона рублей на конкурсе «Студенческий стартап». Прибор планируется запатентовать в рамках стратегии импортозамещения в медоборудовании. Его себестоимость составляет около 5 тысяч рублей, и уже несколько крупных медицинских учреждений Пензенской области проявили интерес к разработке.