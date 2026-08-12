В России
Опубликовано 12 августа 2026, 11:13
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В Пензенском университете создали ИИ для диагностики кардиомиопатии

Нейросеть анализирует три вида обследований
В пресс-службе Пензенского государственного университета сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами совместно со специалистами Пензенского государственного технологического университета разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи кардиологам в выявлении кардиомиопатии, пишет ТАСС.
В Пензенском университете создали ИИ для диагностики кардиомиопатии

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Система использует нейросетевой анализ и оценивает данные электрокардиографии, эхокардиографии и флюорограммы сердца. При обработке компьютерное зрение учитывает толщину стенок, размеры камер, характеристики зубцов ЭКГ и другие показатели.

Для обучения нейросети использовали 75 примеров обследований из открытых баз данных. В основу алгоритма легли математические уравнения, созданные на основе медицинских критериев, отметили в пресс-службе.

Программа зарегистрирована и получила государственное свидетельство. Окончательное решение о диагнозе остается за врачом. Ученые планируют сотрудничать с кардиологами Пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина для возможного внедрения алгоритма.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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