В Перми начали выпуск сердечника кабеля для подводной связи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что продукция предназначена для прокладки линий связи в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 2,4 тысяч километров кабеля ежегодно, что составляет почти половину российского рынка в этом сегменте.

Инженеры разработали особую систему герметизации сердечника. Она минимизирует последствия при авариях, например, при обрыве якорем проходящего судна. Благодаря этому при ремонте замене подлежит участок кабеля в несколько раз короче.

Проект является межрегиональным. Сердечник из Перми отправляют в Приморский край, где производят готовый кабель. Общие вложения в проект достигают 1 миллиарда рублей.