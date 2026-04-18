В Перми начали выпуск сердечника кабеля для подводной связи

Опубликовано 18 апреля 2026, 16:11
В Перми начали выпуск сердечника кабеля для подводной связиИзделие используют для прокладки интернета
На пермском заводе «Инкаб» при содействии Фонда развития промышленности начала работу линия по изготовлению сердечника для подводного волоконно-оптического кабеля. Эта деталь отвечает за передачу сигнала.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что продукция предназначена для прокладки линий связи в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 2,4 тысяч километров кабеля ежегодно, что составляет почти половину российского рынка в этом сегменте.
Инженеры разработали особую систему герметизации сердечника. Она минимизирует последствия при авариях, например, при обрыве якорем проходящего судна. Благодаря этому при ремонте замене подлежит участок кабеля в несколько раз короче.
Проект является межрегиональным. Сердечник из Перми отправляют в Приморский край, где производят готовый кабель. Общие вложения в проект достигают 1 миллиарда рублей.