Опубликовано 18 апреля 2026, 16:11
В Перми начали выпуск сердечника кабеля для подводной связи

Изделие используют для прокладки интернета
На пермском заводе «Инкаб» при содействии Фонда развития промышленности начала работу линия по изготовлению сердечника для подводного волоконно-оптического кабеля. Эта деталь отвечает за передачу сигнала.
В Перми начали выпуск сердечника кабеля для подводной связи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что продукция предназначена для прокладки линий связи в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 2,4 тысяч километров кабеля ежегодно, что составляет почти половину российского рынка в этом сегменте.

Инженеры разработали особую систему герметизации сердечника. Она минимизирует последствия при авариях, например, при обрыве якорем проходящего судна. Благодаря этому при ремонте замене подлежит участок кабеля в несколько раз короче.

Проект является межрегиональным. Сердечник из Перми отправляют в Приморский край, где производят готовый кабель. Общие вложения в проект достигают 1 миллиарда рублей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
