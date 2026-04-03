В Перми нашли способ снизить выбросы газотурбинных установок

Ученые построили трехмерные модели камеры сгорания. Они изучили, как изменение ее длины и температуры топлива влияет на объемы выбросов. Повышение температуры топлива снижает концентрацию угарного газа. При нагреве до 200 градусов в самой маленькой камере также уменьшается содержание оксидов азота, отметили в пресс-службе.

Как пояснил доцент кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» ПНИПУ Николай Бачев, управление подогревом и подбор правильной длины камеры позволяют найти идеальное сочетание. Это держит уровень обоих вредных веществ в норме. Метод сократит экологические платежи предприятий.