В Перми оценили влияние магнитных бурь на навигацию

Опубликовано 03 июня 2026, 06:591 мин.
В Перми оценили влияние магнитных бурь на навигациюПогрешность может вырасти до 50%
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что исследователь вуза Антон Тютюков изучил влияние геомагнитных бурь на работу спутниковых навигационных систем. Для анализа использовались данные почти 300 навигационных станций по всему миру.
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Результаты показали, что во время магнитных бурь точность определения координат на плоскости снижается на 14%, а непредсказуемость позиционирования возрастает на 33−50%. Средняя ошибка определения местоположения увеличивается на 23,5%, а в отдельных случаях разброс достигает 50%. Для обычных пользователей это может означать смещение точки навигации на десятки метров.
Для специалистов последствия оказываются более серьезными. Ошибка определения высоты возрастает на 20%, а положение объекта на местности может смещаться на десятки сантиметров. Исследование также показало, что в дни бурь средний уровень погрешности выше, хотя локальные сбои фиксируются реже, чем в периоды спокойной космической погоды, отметили в пресс-службе.