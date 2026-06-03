В Перми оценили влияние магнитных бурь на навигацию

Результаты показали, что во время магнитных бурь точность определения координат на плоскости снижается на 14%, а непредсказуемость позиционирования возрастает на 33−50%. Средняя ошибка определения местоположения увеличивается на 23,5%, а в отдельных случаях разброс достигает 50%. Для обычных пользователей это может означать смещение точки навигации на десятки метров.

Для специалистов последствия оказываются более серьезными. Ошибка определения высоты возрастает на 20%, а положение объекта на местности может смещаться на десятки сантиметров. Исследование также показало, что в дни бурь средний уровень погрешности выше, хотя локальные сбои фиксируются реже, чем в периоды спокойной космической погоды, отметили в пресс-службе.