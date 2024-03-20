В Перми разработали «растягивающийся» протез

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ежегодно около 1,5 миллиона людей с инвалидностью получают технические средства реабилитации, включая протезы конечностей. Дети, из-за постоянного роста, вынуждены менять протезы каждые 6−18 месяцев.

Ученые из Пермского Политеха разработали материалы на основе ауксетиков, которые обладают уникальными свойствами растягивания и сжатия. Это позволяет создавать протезы, адаптирующиеся к росту ребенка и обеспечивающие длительный срок использования.

Используя трехмерные модели и 3D-печать, ученые провели серию экспериментов, подтверждающих эффективность нового материала. Применение ауксетиков в проектировании протезов открывает новые возможности для современной медицины, повышая комфорт и эффективность реабилитации детей с ограниченными возможностями.