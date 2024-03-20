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В России
Опубликовано 20 марта 2024, 21:48
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В Перми разработали «растягивающийся» протез

Для детей
Ученые Пермского Политеха разработана новую конструкцию протезов, способную растягиваться со временем благодаря использованию особых материалов — ауксетиков. Это открытие обещает революционизировать реабилитацию детей, нуждающихся в протезах, позволяя им использовать их дольше.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ежегодно около 1,5 миллиона людей с инвалидностью получают технические средства реабилитации, включая протезы конечностей. Дети, из-за постоянного роста, вынуждены менять протезы каждые 6−18 месяцев.

Ученые из Пермского Политеха разработали материалы на основе ауксетиков, которые обладают уникальными свойствами растягивания и сжатия. Это позволяет создавать протезы, адаптирующиеся к росту ребенка и обеспечивающие длительный срок использования.

Используя трехмерные модели и 3D-печать, ученые провели серию экспериментов, подтверждающих эффективность нового материала. Применение ауксетиков в проектировании протезов открывает новые возможности для современной медицины, повышая комфорт и эффективность реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Источник:Наука.рф
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#Россия
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#исследование