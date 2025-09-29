В Перми создадут 3D-модель скелета древнего слона

Специалисты приступили к сканированию примерно 160 костей, включая ребра, позвонки, череп и бивни. По словам представителей музея, оригинальные находки сохранятся для научных исследований, а для экспозиции напечатают копии. Это соответствует мировой музейной практике.

Полноразмерная реконструкция достигнет 3,5 метров в высоту и примерно 7−8 метров в длину. Модель станет центральным экспонатом нового палеонтологического музея «Пермский период», который создается на территории Завода Шпагина.

Проект реализуется в сотрудничестве с Палеонтологическим институтом Российской академии наук.