В Перми создали цемент с натуральным каучуком для защиты нефтяных скважин

В основе решения лежит способность каучука набухать при контакте с нефтью и превращаться в гель, который перекрывает трещины. Частицы размером менее 1 мм стабилизируют диоксидом кремния, чтобы они равномерно смешивались с цементом и не реагировали с водой.

Эксперименты показали снижение плотности цементного раствора на 6% и рост вязкости при сохранении прочности. В течение 60 минут при контакте с углеводородами материал образует гель, который самозалечивает трещины. Технология подходит для строительства и ремонта скважин, отметили в пресс-службе.