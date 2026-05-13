В Перми создали цемент с натуральным каучуком для защиты нефтяных скважин

13 мая 2026
В Перми создали цемент с натуральным каучуком для защиты нефтяных скважинМатериал сам закрывает трещины в цементе
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза предложили добавку из натурального каучука для цементирования нефтяных скважин. Материал предназначен для предотвращения утечек нефти и газа через трещины в цементном камне, где обычно происходят потери углеводородов, пишет ТАСС.
В основе решения лежит способность каучука набухать при контакте с нефтью и превращаться в гель, который перекрывает трещины. Частицы размером менее 1 мм стабилизируют диоксидом кремния, чтобы они равномерно смешивались с цементом и не реагировали с водой.
Эксперименты показали снижение плотности цементного раствора на 6% и рост вязкости при сохранении прочности. В течение 60 минут при контакте с углеводородами материал образует гель, который самозалечивает трещины. Технология подходит для строительства и ремонта скважин, отметили в пресс-службе.