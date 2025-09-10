В Перми создали менее токсичные обезболивающие соединения

Исследователи совместили два биологически активных компонента: производное пиразолона (аналогичное анальгину) и фрагмент бензодиазепина, влияющего на нервную систему. В результате синтеза получено пять соединений с незначительными структурными различиями. Выход конечного продукта составил 81−85%, что свидетельствует о высокой эффективности метода.

Фармакологические испытания на лабораторных животных показали, что все новые соединения относятся к четвёртому, самому низкому классу токсичности. При дозе 300 мг/кг все подопытные животные выжили без признаков отравления. Для сравнения, диклофенак в дозе 100 мг/кг вызвал гибель одного животного из трёх.

Наибольшую эффективность продемонстрировали два соединения — с метильной группой и с атомом хлора. Их обезболивающее действие через два часа было сопоставимо или превосходило эффект диклофенака.

На изобретение уже получен патент.