В Перми создали метод очистки стоков с помощью кормовых дрожжей

По словам Екатерины Сбитневой, студентки кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, дрожжи осуществляют детоксикацию металлов через биосорбцию и биоаккумуляцию. Цинк, попадающий в водные объекты из различных источников, можно эффективно удалять из воды с помощью биомассы кормовых дрожжей.

Исследования показали, что дрожжи впитывают ионы цинка в водных растворах уже в первые 20 минут контакта. Процесс очищения наиболее эффективен при более высокой кислотности раствора, добавили в пресс-службе вуза.