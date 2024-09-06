В Перми создали метод очистки стоков с помощью кормовых дрожжей

Опубликовано 06 сентября 2024, 17:201 мин.
В Перми создали метод очистки стоков с помощью кормовых дрожжейОни помогут утилизировать промышленные отходы и очищать воду
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод очистки стоков промышленных предприятий от тяжелых металлов, используя кормовые дрожжи. Как сообщили в пресс-службе вуза, дрожжи способны связывать металлы в малотоксичные соединения, что упрощает утилизацию отходов.
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По словам Екатерины Сбитневой, студентки кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, дрожжи осуществляют детоксикацию металлов через биосорбцию и биоаккумуляцию. Цинк, попадающий в водные объекты из различных источников, можно эффективно удалять из воды с помощью биомассы кормовых дрожжей.
Исследования показали, что дрожжи впитывают ионы цинка в водных растворах уже в первые 20 минут контакта. Процесс очищения наиболее эффективен при более высокой кислотности раствора, добавили в пресс-службе вуза.