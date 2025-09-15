В России
Опубликовано 15 сентября 2025, 15:37
В Перми создали метод выявления опухолей мозга до симптомов

Технология основана на МРТ и анализе рисков
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) запатентовали новый способ прогнозирования развития опухолей лобной доли мозга. Метод основан на анализе данных МРТ и оценке факторов риска пациента.
Диагностика фокусируется на измерении параметров предцентральной извилины — области, ответственной за двигательные функции. Исследователи выявили, что изменения ширины извилины и толщины коры мозга могут сигнализировать о начальных стадиях патологии до появления клинических симптомов.

Методика включает оценку пяти ключевых факторов риска: повышенное внутричерепное давление, длительные неврологические симптомы, наследственную предрасположенность, радиационное воздействие и работу на вредном производстве. При выявлении отклонений в двух из двенадцати параметров МРТ и наличии хотя бы одного фактора риска можно говорить о вероятном развитии опухоли.

Разработка прошла апробацию на данных 445 пациентов и показала высокую прогностическую ценность. Технология позволяет не только оценить риски, но и определить возможную локализацию новообразования.

