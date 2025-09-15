В Перми создали метод выявления опухолей мозга до симптомов

В Перми создали метод выявления опухолей мозга до симптомовТехнология основана на МРТ и анализе рисков
Диагностика фокусируется на измерении параметров предцентральной извилины — области, ответственной за двигательные функции. Исследователи выявили, что изменения ширины извилины и толщины коры мозга могут сигнализировать о начальных стадиях патологии до появления клинических симптомов.
Методика включает оценку пяти ключевых факторов риска: повышенное внутричерепное давление, длительные неврологические симптомы, наследственную предрасположенность, радиационное воздействие и работу на вредном производстве. При выявлении отклонений в двух из двенадцати параметров МРТ и наличии хотя бы одного фактора риска можно говорить о вероятном развитии опухоли.
Разработка прошла апробацию на данных 445 пациентов и показала высокую прогностическую ценность. Технология позволяет не только оценить риски, но и определить возможную локализацию новообразования.