Опубликовано 30 апреля 2026, 20:49
В Перми создали покрытие, повышающее стойкость деталей к ржавчине в 5 раз

Новый слой снижает износ и коррозию
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали многослойное покрытие для защиты промышленного оборудования и инструментов. Разработка предназначена для работы в условиях трения, нагрузки и агрессивной среды, пишет ТАСС.
По результатам испытаний его твердость увеличилась примерно на 40%, а устойчивость к коррозии выросла в 3−5 раз. Износостойкость в агрессивной среде оказалась выше на 78%, а способность восстановления после нагрузки увеличилась в 1,5 раза.

Покрытие формируется из нескольких слоев: сначала наносится чистый титан для сцепления, затем нитрид титана для защиты от коррозии и карбонитрид титана для повышения твердости. Слои чередуются, а сверху добавляется упрочняющий слой из карбонитрида титана, отметили в ведомстве.

Для нанесения применяют технологию с двумя источниками распыления и импульсным управлением. Покрытие тестировали в растворе соли концентрацией 3%.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
