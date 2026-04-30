В Перми создали покрытие, повышающее стойкость деталей к ржавчине в 5 раз

Опубликовано 30 апреля 2026, 20:491 мин.
В Перми создали покрытие, повышающее стойкость деталей к ржавчине в 5 разНовый слой снижает износ и коррозию
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали многослойное покрытие для защиты промышленного оборудования и инструментов. Разработка предназначена для работы в условиях трения, нагрузки и агрессивной среды, пишет ТАСС.
По результатам испытаний его твердость увеличилась примерно на 40%, а устойчивость к коррозии выросла в 3−5 раз. Износостойкость в агрессивной среде оказалась выше на 78%, а способность восстановления после нагрузки увеличилась в 1,5 раза.
Покрытие формируется из нескольких слоев: сначала наносится чистый титан для сцепления, затем нитрид титана для защиты от коррозии и карбонитрид титана для повышения твердости. Слои чередуются, а сверху добавляется упрочняющий слой из карбонитрида титана, отметили в ведомстве.
Для нанесения применяют технологию с двумя источниками распыления и импульсным управлением. Покрытие тестировали в растворе соли концентрацией 3%.