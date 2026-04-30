В Перми создали покрытие, повышающее стойкость деталей к ржавчине в 5 раз

По результатам испытаний его твердость увеличилась примерно на 40%, а устойчивость к коррозии выросла в 3−5 раз. Износостойкость в агрессивной среде оказалась выше на 78%, а способность восстановления после нагрузки увеличилась в 1,5 раза.

Покрытие формируется из нескольких слоев: сначала наносится чистый титан для сцепления, затем нитрид титана для защиты от коррозии и карбонитрид титана для повышения твердости. Слои чередуются, а сверху добавляется упрочняющий слой из карбонитрида титана, отметили в ведомстве.

Для нанесения применяют технологию с двумя источниками распыления и импульсным управлением. Покрытие тестировали в растворе соли концентрацией 3%.